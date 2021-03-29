Омск, , 14:27 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Решение о продлении режима повышенной готовности приняли 29 марта на заседании оперативного штаба.

Также до 30 апреля сохраняется рекомендация о соблюдении режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Работодателям рекомендуют перевести работников из этой возрастной группы на режим удалённой работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в Омской области коронавирус выявлен у 43 584 человек, выздоровели 35 460 человек, скончались 1318 пациентов с COVID-19.

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