Грозный, , 14:27 — REGNUM Субъекты Северо-Кавказского федерального округа заняли последние места в рейтинге заработных плат в средних и малых населенных пунктах. За основу исследования, которое провело РИА Новости, было принято соотношение средней зарплаты к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В пятерку аутсайдеров вошли четыре субъекта СКФО. Так, на последнем месте в рейтинге оказалась Чечня с показателем соотношения средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг на уровне 1,42. Перед ней с показателем 1,57 расположилась Кабардино-Балкария.

Пропустив вперед себя Ивановскую область, четвертое место с конца списка занял Дагестан, в котором размер соотношения средней зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,63, и на пятом месте — Карачаево-Черкесия — 1,64.

В Северной Осетии этот показатель составил 1,81 (68 место), в Ставропольском крае — 1,82 (66 место). Не вошла в исследование Ингушетия, так как по этому субъекту не было релевантных данных, уточнили авторы исследования.