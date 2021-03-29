Москва, , 14:27 — REGNUM То, что происходит сегодня в российско-американских отношениях, исключает их скорый возврат к нормальному развитию. Причина тут не в нашей стране, а в американском подходе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 29 марта, комментируя В угрозы США в отношении России.

Как ранее сообщалось, Соединенные Штаты предпримут «необходимые меры» в отношении России из-за якобы «агрессивных действий» Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

«Показательным в этом плане стал недавний конфликт в «Атлантическом совете» (организации, деятельность которой признана в нашей стране нежелательной) по поводу доклада двух его сотрудников, призвавших вернуть хотя бы минимум рациональности в подход к России и вести дела, отталкиваясь от реальных интересов США, а не от русофобских идеологических построений. Они были подвергнуты травле.

Американские разговоры о «цене и последствиях» уже набили оскомину всем в России ‑ и экспертам, и тем, кто непосредственно «делает» внешнюю политику. Решение по поводу дальнейших действий, однако, ещё не принято — неслучайно с нашим послом в Вашингтоне, отозванным для консультаций, президент России всё ещё не переговорил. Думаю, что американцы воспринимают это в качестве проявления слабости.

«Поженить» желание обеих сторон «сотрудничать только в тех сферах, которые представляют интерес для них», не получится. Дело в том, что в других областях Россия готова сглаживать разногласия, а США нацелены на то, чтобы их обострять. Этот дисбаланс и это противоречие будут всегда давать о себе знать.

В последнее время Вашингтону удалось в большей степени, чем ранее, подтянуть к себе Европейский союз; в ответ Россия идёт по пути укрепления отношений с другой мишенью американского стремления доминировать — Китаем. Взаимно взят прицел на их перевод на новый качественный уровень — военно-политического союза.

Думаю, что ясность в отношения России и США внесёт либо российско-китайское решение о союзе, либо агрессия США руками украинцев в Донбассе», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Читайте также: США пригрозили последствиями из-за «агрессивных действий» России