Москва, , 14:26 — REGNUM В Кремле рассмотрят приглашение президента США Джо Байдена, направленное президенту РФ Владимиру Путину, об участии в саммите по климату. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оно [приглашение] будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», — сказал Песков.

Он напомнил, что российский лидер «уделяет большое внимание вопросам климата», а также упомянул тот факт, что Россия является участником Парижской конвенции и занимает «очень ответственную позицию»: «Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию».

Песков пообещал поинтересоваться, было ли передано такое приглашение по дипломатическим каналам, о чём ранее сообщалось в СМИ.