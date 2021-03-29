Джакарта, , 14:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об аресте индонезийского гражданина по делу о терроризме в Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

«Согласно информации, полученной из посольства Индонезии в Куала-Лумпуре, арест гражданина Индонезии произошел в январе 2020 года. Однако он только недавно привлек внимание малайзийской общественности», — заявил пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

Личность арестованного гражданина Индонезии держится в секрете. Предположительно, задержанный планировал убийство бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта 2021 года в Индонезии выявлено 1 501 093 носителя коронавируса.

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