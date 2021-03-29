Берлин, , 14:25 — REGNUM Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что запланированная на 29 марта видеоконференция лидеров России, ФРГ и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона не состоялась.

«Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — сказал он на пресс-конференции.

Более подробной информации Зайберт не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «нормандский» саммит запланирован на апрель 2021 года.

При этом он утверждал, что Украина, Франция и Германия подготовили некие предложения по Донбассу.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в рабочем графике президента России Владимира Путина нет встречи лидеров «нормандской четверки».