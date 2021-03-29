Киев, , 14:30 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 29 марта, продолжают обсуждать атаку Службы безопасности Украины на общественную организацию «Украинский выбор», которую ранее возглавлял нынешний лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 25 марта сотрудники СБУ и генеральной прокуратуры Украины провели обыски в штаб-квартире «Оппозиционной платформы — За жизнь», поскольку кадровый и организационный костяк ОПЗЖ — это в том числе и движение «Украинский выбор». Формальный повод заключается в том, что сторонники движения «подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов» в Крыму и Севастополе». При этом, по официальным данным украинского минюста, в Крыму с 2014 года не существует подразделений «Украинского выбора», зато такие ячейки имеют, например, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Свобода» Олега Тягныбока, а также другие политсилы.

«По официальной информации минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком «Украинского выбора» принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. Зато целый ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму, причем информация об этом находится в открытом доступе, в частности в реестре юридических лиц», — анализирует ситуацию политический эксперт Александр Фомин.

«Например, в Крыму находится республиканская партийная организация «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая зарегистрирована в Симферополе… Желающие отстаивать идеи украинского национализма (в его галичанской версии) могут обратиться в Ялтинскую городскую организацию ВО «Свобода» Олега Тягныбока. Также в Крыму присутствуют крымская региональная организация Партии вольных демократов. Есть даже крымское обособленное подразделение грантовой «Гражданской сети «Опора» и первичная ячейка ОУН (организации украинских националистов, организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — привел примеры эксперт.

По словам Фомина, тогда по логике СБУ и ГБУ именно «Батькивщине» и «Свободе» нужно готовиться к обыскам, а уж грантовой «Опоре» точно стоит объяснить свою роль во время референдума в Крыму в марте 2014 года.

«По этой логике, тогда пусть «Батькивщина» Тимошенко, «Свобода» Тягныбока и другие «патриоты» готовятся к обыскам? А «Опора» публично заявляет, что с 2007 года анализирует избирательный процесс, проводит наблюдение за всеми его этапами, работает над усовершенствованием избирательного законодательства в соответствии с международными стандартами… То есть, по логике вещей, «Опора» должна была отслеживать и референдум в Крыму? Так может, на самом деле, сотрудникам СБУ и ГПУ логично прийти с обысками в «Опору»? Может, не по адресу пришли?» — заключил политический обозреватель Александр Фомин.

ИА REGNUM напоминает, что 26 марта трем участникам движения «Украинский выбор» объявили о подозрении — за участие в крымских событиях весной 2014 года им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.