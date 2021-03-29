Сеул, , 14:28 — REGNUM Правительство Южной Кореи осудило применение силы военными Мьянмы против демонстрантов на акциях протеста, назвав действия военных «варварскими». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южнокорейские власти призвала армию и полицию Мьянмы немедленно прекратить применение силы, следовать международным стандартам поведения, уважать стремление народа к демократии и совместно с мировым сообществом разработать меры по урегулированию ситуации в стране.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате разгона протестующих военными в Мьянме погибли более ста человек, включая четверых несовершеннолетних.

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