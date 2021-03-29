Москва, , 14:27 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 134 650 человек.

Этим же указом глава государства уволил солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву закончился.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года в российскую армию призвали 135 тыс. человек.