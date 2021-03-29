Москва, , 14:24 — REGNUM Если в России в обращении долгое время будут находиться и обновленные, и старые купюры, это увеличит денежную массу, а стало быть, и инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал соответствующие опасения бывшего министра экономики РФ Андрея Нечаева.

«Если в обращении долго и параллельно будут находиться обновленные и старые купюры, это увеличит денежную массу, а следом и инфляцию. В этом случае опасения логичны. Но заявленное ЦБ обновление дизайна купюр не должно повысить инфляционные риски. ЦБ не первый год таргетирует инфляцию и сейчас активно с ней борется. Это основная цель денежно-кредитной политики ЦБ, — сказал Алиев. — А замена и обновление купюр — дело небыстрое, обычно занимает около двух лет. Купюры уже давно не обновлялись и выросли риски снижения их защитных свойств. Поэтому ЦБ решил повысить защитные свойства и заодно усовершенствовать дизайн».

Как полагает Алиев, учитывая бюджетные проблемы и то, что обновление — дело недешевое, скорее всего, процесс будет поэтапным и растянется на несколько лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение Банка России заменить изображения городов на новых банкнотах не требует согласования с Кремлём.

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