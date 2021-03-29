Токио, , 14:23 — REGNUM Автор YouTube-канала ACNH Disney Resort воссоздал знаменитую сцену из мультфильма «Геркулес» на базе видеоигры Animal Crossing: New Horizons. Получившийся ролик он опубликовал 28 марта.

Речь идёт о музыкальном номере «Zero to Hero», который по сюжету мультфильма исполняют музы. Энтузиаст отметил, что это была самая сложная из всех его работ — на подготовку и монтаж ушло два месяца.

Напомним, что Animal Crossing: New Horizons — это игра в жанре симулятора жизни, разработанная японской компанией Nintendo. Она доступна эксклюзивно на гибридной консоли Nintendo Switch.

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