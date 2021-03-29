Москва, , 14:22 — REGNUM В Кремле объявят дату оглашения послания Федеральному собранию тогда, когда будут готовы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оглашение послания Федеральному собранию Kremlin.ru

«Мы скоро объявим о дате оглашения послания. Когда будем готовы, когда будет окончательное решение президента», — сказал Песков.

Он напомнил, что именно президент оглашает послание, «поэтому сначала должно быть его [Путина] окончательное решение».

Песков не стал подтверждать или опровергать информацию издания РБК о том, что послание будет оглашено 22 апреля.

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