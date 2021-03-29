Москва, , 14:22 — REGNUM В России средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. Об этом 29 марта в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, таким образом за последнее пять лет (с 2016 года) пенсии в среднем выросли на 25% или 3 тысячи рублей.

Замглавы федерального ведомства напомнила, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Если она до этого уровня не дотягивает, назначаются федеральные и региональные социальные доплаты. Всего на сегодня их получают 6,2 млн пенсионеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2021 года в России на 3,4% будут проиндексированы социальные пенсии.

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