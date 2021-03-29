Найроби, , 14:23 — REGNUM В Кении на 100-м году жизни скончалась Сара Обама, являющаяся сводной бабушкой экс-президента США Барака Обамы. Об этом 29 марта сообщает кенийское радио CapitalFM.

«Это правда, она ушла от нас к Богу», — заявила по телефону дочь покойной Марсат Оньянго и уточнила, что на протяжении последнего времени у сводной бабушки бывшего американского лидеры было плохое самочувствие. Также известно, что Сара Обама ушла из жизни в больнице города Кисуму.

Покойная являлась третьей женой деда Барака Обамы по отцовской линии и не являюсь экс-президенту США кровной родственницей. При этом он всегда относился к ней с теплотой и называл ее «бабушкой Сарой».

Отметим, Барак Обама родился в 1961 году в Гонолулу, столице штата Гавайи, и никогда не жил в Кении. Его родители — белая американка Стэнли Энн Данхэм и кениец Барак Хусейн Обама-старший, разошлись в 1964 году. После этого отец будущего американского лидера вернулся на родину.