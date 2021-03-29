Самара, , 14:21 — REGNUM Сотрудника Федеральной службы исполнения наказания РФ обвинили в получении взятки в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-10 УФСИН РФ по Самарской области получил от осужденного 15 тысяч рублей.

Следователи считают, что за это фигурант уголовного дела должен был передать последнему мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Материалы уголовного дела преданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бывшего врача Самарского областного наркодиспансера осудили за получение взятки.