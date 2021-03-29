Москва, , 14:19 — REGNUM Китай намерен установить более тесные экономические отношения с другими странами Азии и при этом занимает в этих вопросах уже более активную позицию, чем прежде. Об этом 29 марта заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Конечно, в принципе Китай пытается сделать коалицию, так же как и вместе с Россией, не на уровне антиамериканских действий, а на уровне взаимодействия в области торговли, взаимовыгоды. И, в общем, снятии барьеров, которые мешают развитию стран, особенно в этот посткоронавирусный период», — заявил Маслов.

По его мнению, сотрудничество Китая и Ирана — лишь первый шаг в программе Пекина по налаживанию более тесных отношений со странами Ближнего Востока.

«Только первая точка, потому что Ван И, министр иностранных дел Китая, после удачной сделки с Ираном проехался формально по соперникам Ирана — он посетил и ОАЭ, и Саудовскую Аравию, Турцию. В планах — Оман и так далее», — указал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.