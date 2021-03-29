Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Автор YouTube-канала DIY Perks представил игровую консоль PlayStation 5, корпус которой сделан из латуни. Об этом 28 марта сообщило издание Kotaku.

Энтузиаст разобрал свою PlayStation 5 и создал для неё новый эксклюзивный корпус. В ролике он отмечает, что латунь — лучший материал для подобных экспериментов, так как с ней очень легко работать.

Напомним, PlayStation 5 — это игровая консоль нового поколения от компании Sony. Она поступила в продажу в ноябре 2020 года.

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