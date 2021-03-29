29 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Жители Ростовской области в социальных сетях активно обсудили незаконный вылов рыбы со дна обмелевшего Низового (Северного) водохранилища и изголодавшихся чаек, дожидающихся на Дону весеннего тепла.

Всеволод Немов, , 15:03 — REGNUM Незаконный вылов рыбы со дна обмелевшего Низового (Северного) водохранилища и изголодавшиеся чайки стали едва ли не самыми главными темами в Ростовской области в период с 22 по 28 марта 2021 года. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

Ловись, рыбка…

Жители Ростова-на-Дону, вооружившись сачками и другой рыболовной снастью, воспользовались обмелением Низового (Северного) водохранилища и принялись собирать оказавшуюся на поверхности рыбу. После того как информация об этом появилась в социальных сетях, к месту прибыла полиция и пресекла действия злоумышленников.

«Власти Ростова не на шутку разозлились на горожан, которые сачками ловили рыбу у дамбы Северного водохранилища. Особо рьяные «рыбаки» стали фигурантами уголовного дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», — сказано в социальных сетях.

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Некоторые подписчики иронично заметили, что такая халявная рыбалка дорого обойдётся нарушителям. Сазанов и судаков теперь можно назвать деликатесом.

«Порыбачили на все деньги, как говорится», — отметил один из подписчиков паблика «Ростов главный».

Рыбаки на Низовом водохранилище. Ростова-на-Дону Цитаата из видео на YouTube

Вместо озера

Жители Таганрога организовали лодочную переправу через огромную лужу на улице Чехова. Таким образом горожане уже не в первый раз пытаются обратить внимание властей на отсутствие ливневой канализации. Подрядчик, ремонтировавший дорогу, в 2020 году залил дренажную решётку. Но власти решить проблему не торопятся.

Горожане сетуют, что власти не слышат их просьбы ликвидировать огромную лужу, которая похожа на водоём.

Казаки против фастфуда

В столице донского и мирового казачества — Новочеркасске — появится очередной ресторан быстрого питания. Кафе хотят построить на Платовском проспекте — неподалёку от Атаманского дворца, рядом с памятником прославленному донскому атаману Матвею Платову.

«В данный момент казаки принимают решение о недопущении расположения данного объекта в исторической части Новочеркасска. Представителям администрации будут вручены соответствующие требования от казаков и жителей города», — пишет участник паблика «Донской телеграф».

Атаманский дворец. Новочеркасск Novochgrad.ru

Голодные хохотуньи

Жители Ростова-на-Дону заметили стаи чаек, которые поселились в разных районах областного центра. По словам горожан, птицы облюбовали мусорные площадки. Дополнительный корм чайки получают и от местных жителей.

Учёные посоветовали горожанам успокоиться, так как явление это временное. Как только потеплеет, чайки отправятся к местам гнездования.

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