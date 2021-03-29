Канберра, , 14:18 — REGNUM Австралийская тюнинговая компания JMax Engineering представила модернизированную версию Toyota Land Cruiser с колёсной формулой 6×6. Об этом сообщается на сайте «Городэй».

Шестиколёсный Toyota Land Cruiser «Городэй»

За основу модели был взят Toyota Land Cruiser 70-й серии с четырехдверной кабиной.

Тюнеры оснастили модель комплектом распорок шасси, сверхмощными регулируемыми нижними рычагами управления JMACX и набором кронштейнов.

Также в авто имеются комплект плавающей оси, сверхпрочные детали подвески от JMACX, узел дифференциала, промежуточный вал, настраиваемый задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также комплект рычагов.

Под капотом шестиколесного автомобиля функционирует 4,5-литровый турбированный дизельный мотор V8 производительностью 202 л. с.

Ранее Горьковский автозавод представил в Австралии вездеход под названием GAZ TrackMaster 4×4. В качестве силового агрегата у автомобиля стоит турбированный дизельный «движок» ЯМЗ-534 объёмом 4,4 л и производительностью 150 л. с. (490 Нм).

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