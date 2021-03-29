Москва, , 14:15 — REGNUM Сотрудничество России и Германии повлечёт за собой экономический рост в обеих странах, чему США постараются помешать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала публикацию в журнале The Economist, авторы которой посчитали, что Германия продолжает укреплять экономическое сотрудничество с РФ, несмотря на санкции.

«Экономические отношения России с Германией можно охарактеризовать как наиболее активные. К сожалению, под давлением США, Европейскому союзу, а значит и Германии, пришлось ввести санкции против российской экономики, тем самым навредив в том числе и самим себе, — сказала Новикова. — В первую очередь снижение торговой активности России и Германии произошло в области пищевого производства, автомобилестроения и машиностроения, а также фармацевтики».

Как отметила экономист, в 2013 году товарооборот России с ЕС составлял порядка 50%, а на сегодняшний день этот показатель опустился до 40%.

«В последнее время регулярно встаёт вопрос по поводу «Северного потока — 2» и дальнейших перспектив сотрудничества России и Германии, — сказала Новикова. — Безусловно, сотрудничество России и Германии повлечёт за собой экономический рост сразу двух сторон. Но это не устраивает США. Поэтому они всячески будут пытаться влиять на политику ЕС и Германии, чтобы не допустить сближения России и Германии в ближайшем будущем».

Напомним, как сообщалось ранее, The Economist посчитал, что деловые связи РФ и ФРГ по-прежнему прочны, несмотря на санкционные угрозы.