Новосибирск, , 14:14 — REGNUM За январь — февраль 2021 г. в Новосибирской области, по данным территориального управления государственной статистики, отмечается устойчивый рост производства базовых продуктов питания. В сравнении с показателями 2020 года, больше всего стали производить крупы (в шесть раз), молочные (на 61%) и мясные продукты.

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Среди поступающего региональным потребителям мяса, значительный рост отмечен по двум позициям: замороженной свинине — на 18%, и охлажденной баранине — в 2,3 раза. Производство говядины осталось примерно на уровне показателей прошлого года.

Кроме того, в регионе почти вдвое вырос вылов пресноводной рыбы. За январь-февраль рыбы произведено почти 1,2 тыс. тонн — на 81% больше, чем годом ранее. Также отмечен рост производства колбасных изделий (на 4%), мясных полуфабрикатов (на 15%) и консервов (на 21%), переработанной рыбы (на 40%), майонезов (на 14%), безалкогольных напитков (37%), кондитерских изделий (на 7%) и ряда других продовольственных товаров.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, имеющиеся мощности пищевой и перерабатывающей промышленности позволяют сохранять в регионе продовольственную стабильность и полностью обеспечить спрос жителей на базовые продукты питания.

Напомним, ранее Новосибирскстат известил о том, что цены на потребительском рынке Новосибирской области в феврале 2021 года выросли на 1% — по сравнению с январём.

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