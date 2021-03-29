Воронеж, , 14:14 — REGNUM Заведующая центром развития ребенка — детским садом № 175 Воронежа уволена после скандалами с поборами, сообщил 29 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Нарушения, в том числе незаконные поборы с родителей воспитанников, были вскрыты прокуратурой в ходе проверки. Для легализации поборов родителям предлагалось заключить договор от имени НП «Содействие» об оказании помощи в реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности.

«По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой в администрацию города представления инициирована процедура ликвидации фонда НП «Содействие», посредством которого производилось незаконное взимание денежных средств с родителей. Расторгнуты трудовые договоры с фиктивно трудоустроенными лицами. К дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. Заведующая детским садом уволена», — сообщил представитель прокуратуры.

Также на основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ситуацию прокомментировали в администрации Воронежа.

«В соответствии с законодательством учреждения образования имеют права привлекать внебюджетные средства, а родители учащихся или воспитанников по своему усмотрению вправе оказывать помощь или отказывать в ней. Главенствующий принцип здесь — добровольность», — подчеркнули в мэрии, добавив, что давление на родителей учеников и требование внести определенную сумму недопустимы.

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