Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Среди жителей Молдавии, планирующих привиться от COVID-19 больше всего тех, кто хочет получить вакцину российского производства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в республике сотрудниками Международного исследовательского центра IMAS International.

Сообщается, что 31% опрошенных жителей Молдавии заявили, что хотят вакцинироваться препаратом «Спутник V». Доверие вакцинам Pfizer и AstraZeneca в общей сложности выразили 10% респондентов.

Кроме того, 9% опрошенных сказали, что доверяют всем вакцинам, а 42% заявили, что не хотят прививаться от COVID-19 вовсе. 8% респондентов не смогли ответить на вопросы.

Опрос в Молдавии проводился с 9 по 23 марта. В нём участвовали 1115 жителей страны. Погрешность исследования оценивается на уровне 3%. Результаты опроса были опубликованы 29 марта.

Стоит отметить, что ранее президент Молдавии Майя Санду направила российскому коллеге Владимиру Путину письмо, в котором попросила прислать вакцину «Спутник V».

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