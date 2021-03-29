Пенза, 29 марта 2021, 14:23 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко определился со списком советников губернатора по социально-экономическим вопросам и 29 марта вручил им соответствующие удостоверения.
Координатором группы советников выбран Александр Калашников. Удостоверения советников губернатора по социально-экономическим вопросам вручены Светлане Пинишиной, Виталию Окорокову, Александру Кислову, Геннадию Белорыбкину и Владимиру Первушкину.
ИА REGNUM ранее сообщало, в состав правительства Пензенской области вошли: врио председателя правительства — Николай Симонов; врио первого зампредседателя правительства — Виктор Кувайцев; врио зампредседателя правительства стали — Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов.
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