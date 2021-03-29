Томск, , 14:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 24 человек, сообщили ИА REGNUM 29 марта в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За весь период пандемии в Томской области подтверждено 31 328 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 30 232 человека, в том числе 41 — за сутки.

Напомним, 28 марта в регионе выявили 25 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 36 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области продлён режим ограничений