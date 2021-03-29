Москва, , 14:13 — REGNUM Общественный совет по развитию такси, от которого исходит эта информация, в реальности на ценообразование влияет мало, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Вообще ключевую роль в вопросах цен на поездки играют агрегаторы. И тут ни сами таксисты, ни таксопарки влиять на ситуацию не способны. Ключевым фактором остается соотношение спроса и предложения.

В ситуации перехода многих российских граждан на удаленную работу, сокращения посещений массовых мероприятий и предприятий общественного питания, рынок остается рынком покупателя.

Тем более, что в условиях выросшей безработицы и общего снижения зарплат таксопаркам проще корректировать свои доходы за счет кармана водителей.

Плюс, в крупных городах на рынок сильно давит каршеринг, так что простор для повышения цен ограничен.

Стоимость бензина в цене поездки вообще составляет не более 20%, то есть для того, чтобы вся поездка подорожала на 10%, надо, чтобы бензин подорожал в 1,5 раза.

Понятно, что таксопаркам хочется зарабатывать больше, но не стоит держать публику за совсем уж наивных детей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поездки на такси будут обходиться жителям России на 5−10% дороже, заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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