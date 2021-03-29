Берлин, , 14:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии приняло к сведению последнее заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена по «Северному потоку — 2». Об этом 29 марта заявил представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

«Мы приняли к сведению заявление госсекретаря Блинкена в конце прошлой недели. Что касается нашей позиции по проекту, то… она позиция остается неизменной», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать наращивать санкции против «Северного потока — 2», о своей позиции Вашингтон поставил в известность Германию.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.

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