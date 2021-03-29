Москва, , 14:10 — REGNUM Лица, которые вакцинировались от COVID-19, должны в течение как минимум трёх недель соблюдать все меры предосторожности в виде ношения защитных масок, соблюдения социальной дистанции и мытья рук. Об этом журналистам заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

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«Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры — носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины», — сказал Глаголев.

По его словам, именно такой срок потребуется организму для выработки стойкого иммунитета к коронавирусу.

Глаголев подчеркнул, что «в особенности это значимо для лиц старшего возраста, поскольку иммунитет у них может формироваться медленнее».