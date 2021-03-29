Джакарта, , 14:10 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) может занять не один день, сообщает CNN Indonesia.

«Чтобы полностью потушить пожар понадобиться дня три», — отметили в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Почти тысячу жителей эвакуировали. Они не могут вернуться домой пока пожар не будет полностью потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по борьбе со стихийными бедствиями Западной Явы опубликовало последние данные о жертвах пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Индонезии.

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