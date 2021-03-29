Москва, , 14:12 — REGNUM Против России идет гибридная война, одна из составных частей которой заключается в снижении рождаемости внутри страны. Об этом 29 марта заявил первый заместитель председателя комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть гибридная война. Она не видна, но существует», — сказал общественник.

Причем эту войну ведут и отдельные представители государственной власти, которые выступают против интересов России, уверен общественный деятель.

«Коэффициент рождаемости в России — 1,3. Это ополовиневание численности населения через 25 лет. Это 75 млн человек по отношению к сегодняшним 146 млн. Об этом кричать надо», — заявил Пожигайло.

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