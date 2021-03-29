Бобруйск, Белоруссия, , 14:14 — REGNUM Проживающий в Бобруйске мужчина получил один год и один месяц лишения свободы за хулиганство и оскорбление президента республики. Об этом 29 марта сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.

Уточняется, что суд Бобруйского района и Бобруйска по предложению государственного обвинения постановил вынести обвинительный приговор в отношении обвиняемого мужчины.

«На основании ч. 1 ст. 368 и ч. 1 ст. 339 уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему в качестве наказания один год один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что житель Бобруйска, находясь в нетрезвом состоянии, 16 августа минувшего года позвонил с мобильного телефона из своего дома на специальную линию белорусского МВД.

«Во время разговора с дежурным обвиняемый в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государств», — указывается в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что 16 октября прошлого года на одной из улиц Бобруйска обвиняемый совершил «циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан». При этом добавляется, что мужчина признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Помимо того, отмечается, что по решению суда обвиняемый также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при подавлении оппозиционных выступлений в Белоруссии в стране «идёт переформатирование действий протестунов и беглых».