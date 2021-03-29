Минск, 29 марта 2021, 14:07 — REGNUM Военные учения, которые проводят сопредельные с Белоруссией страны, не имеют оборонительной направленности, напротив, в ходе таких манёвров отрабатывается наступательные действия. Такое мнение после совещания у президента республики Александра Лукашенко по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране высказал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович заявил о попытках по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии, «поднятию протестной массы», которые были предприняты различными деструктивными силами.
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По его словам, эти люди рассматривают призываемых ими к протестным акциям людей «как пушечное мясо» и не заботятся об их судьбах.
Как сообщало ИА REGNUM, на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при подавлении оппозиционных выступлений в республике «идёт переформатирование действий протестунов и беглых». Он подчеркнул, что «различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Белоруссии обстановку».