Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирске ожидается похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 30 марта в Новосибирске ожидается умеренный снег, днём мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

31 марта температура ночью прогнозируется −8… −10 °С, днем 0… — 2 °C. Преимущественно без осадков.

Морозная ночь ожидает новосибирцев 1 апреля. Столбики термометров в городе опустятся до −9… −11 °С, днём будет −1… +1 °С. Ветер западный 3−8 м/с. Преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Новосибирска предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада.

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