Киев, , 14:17 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может рассмотреть вопрос о запрете деятельности Российского центра культуры и науки в Киеве — филиала российской правительственной организации «Россотрудничество». Об этом сказано в ответе СНБО за запрос «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

В сообщении говорится, что СНБО может рассмотреть вопрос о закрытии Центра, если подобное предложение поступит от президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы.

Напомним, ранее МИД Украины обвинил российский центр в «посягательстве» на Тараса Шевченко, поскольку в одном из анонсов организации он был назван русско-украинским поэтом.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины обвинил Россию в «посягательстве» на Тараса Шевченко