Оренбург, , 14:09 — REGNUM Высшая аттестационная комиссия (ВАК) лишила оренбуржца Рамиля Рахматуллина ученой степени. Соответствующий приказ издан Министерством науки и высшего образования России.

Напомним, что звание доктора биологических наук Рамиль Рахматуллин получил в 2015 году за изобретение биопластического материала на основе микро-наноструктурированного гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса, более известного как биокожа. Оренбуржец защитил диссертацию по научной специальности «Трансплантология и искусственные органы» на тему «Биопластический материал на основе гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса для восстановительной и реконструктивной хирургии». В настоящее время диплом доктора биологических наук признан недействительным.

Ранее сообщалось о том, что биокожа применяется при лечении язвы желудка, эффективно помогает при ожогах. Рахматуллин утверждал, что биокожа прошла клинические испытания, и проект внедрен в реальный сектор экономики.

Оказалось, что минздрав Оренбургской области не давал разрешения подведомственным организациям на проведение клинических исследований биокожи и не располагает информацией о том, что изобретение использовалось местными больницами.

Проектом заинтересовался доктор медицинских наук Сергей Макшанцев, который провел расследование и назвал изобретение биокожи «личной выдумкой» Рамиля Рахматуллина.

Добавим, биокожа первого поколения («Гиаматрикс») была признана лучшей инновацией 2009 года, а Рахматуллин получил Зворыкинскую премию.

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