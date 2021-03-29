Ярославль, 29 марта 2021, 14:03 — REGNUM Вратарь ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Яшин заявил, что игроки не «сливают» команду. Об этом написал на своей странице в Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославский клуб впервые в своей истории по итогам сезона может покинуть Футбольную национальную лигу и вылететь во второй дивизион. Команда идёт на последнем месте и шансов покинуть зону вылета практически нет. Вратарь клуба отвечает тем, кто подозревает команду в сознательном «сливе».
Последнюю игру ярославцы провели 28 марта с омским «Иртышом». Команда сыграла вничью 0:0. Всего за сезон команда потерпела 23 поражения, шесть раз сыграла вничью и четыре раза выиграла.
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