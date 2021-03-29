Ярославль, 29 марта, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Вратарь ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Яшин заявил, что игроки не «сливают» команду. Об этом написал на своей странице в Facebook.

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославский клуб впервые в своей истории по итогам сезона может покинуть Футбольную национальную лигу и вылететь во второй дивизион. Команда идёт на последнем месте и шансов покинуть зону вылета практически нет. Вратарь клуба отвечает тем, кто подозревает команду в сознательном «сливе».

"В последнее время часто в сетях появляются комменты по поводу равнодушия игроков моей команды. В большом спорте не бывает равнодушных… Неужели вы считаете, что человек идущий на это добровольно, согласится на полумеры и сделку с совестью. И я думаю любой, кто живет своим делом поймёт меня. Я знаю своих партнеров по команде и среди них нет равнодушных, я вижу людей для которых игра — это смысл жизни, это и есть их жизнь 24/7. Можно обвинить нас в чем угодно, в неопытности, в старости, в низком уровне подготовки на данном этапе, но только не в сливе и равнодушии», — написал Дмитрий Яшин.

Последнюю игру ярославцы провели 28 марта с омским «Иртышом». Команда сыграла вничью 0:0. Всего за сезон команда потерпела 23 поражения, шесть раз сыграла вничью и четыре раза выиграла.