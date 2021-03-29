Севастополь, , 14:02 — REGNUM Севастопольский городской суд признал местную пенсионерку виновной в государственной измене и приговорил её к 12 годам лишения свободы. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что женщина 1955 года рождения была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Украины.

Подсудимая выполняла разведывательные задания, собирая сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ закончила предварительное следствие в отношении Ивана Яцкина, который является жителем Крыма и обвиняется в государственной измене. Верховный суд Крыма рассмотрит данное дело в закрытом режиме из-за наличия в его материалах сведений, которые составляют государственную тайну РФ. При этом адвокаты рассчитывают, что их подзащитный будет этапирован на территорию Крыма в течение трех дней.

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