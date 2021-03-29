Махачкала, , 14:02 — REGNUM В Дагестане планируют открыть нейрохирургический центр для лечения пациентов с эпилепсией. Он станет первым на Северном Кавказе и будет принимать на лечение пациентов со всего округа, сообщили 29 марта в пресс-службе минздрава республики.

Место дислокации будущего центра выбрано с учетом развития материально-технической базы и кадрового потенциала Даегстана, отметили прибывшие в республику члены делегации ведущих нейрохирургов России под руководством главного внештатного нейрохирурга Минздрава РФ Владимира Крылова.

При обсуждении проекта центра было решено создавать его на базе двух крупных стационаров — Республиканской клинической больницы и Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи.