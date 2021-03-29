Москва, , 14:02 — REGNUM Трудовые доходы населения в небольших городах России традиционно значительно ниже, чем в крупных региональных центрах и городах наиболее успешных с экономической точки зрения развития регионов, но перспективы прослеживаются и есть куда расти зарплатам, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Проведенное исследование очень ценно тем, что оно проливает свет на рынок труда и привлекательность регионов для рабочих ресурсов.

Концентрация рынка труда в крупных и успешных регионах России — уже свершившийся факт. Добывающие отрасли экономики будут по-прежнему одними из самых успешных в России.

Однако развитие сельского хозяйства, логистики, внутреннего туризма, высокоточных производств, торговли и, конечно, отраслей с высокой добавленной стоимостью могут вдохнуть новую и более светлую жизнь в российской глубинке.

В европейской части России отличные перспективы есть у всех регионов Черноземья, Северного Кавказа и Поволжья.

Конечно, диапазон заработной платы 40 тыс.-50 тыс. рублей не такой уж и комфортный. Цены на продукты питания, одежду и коммунальные услуги по всей стране, включая очень крупные города, не так уж и отличаются.

Политика работодателей в этом плане, надеюсь, изменится к лучшему. Было бы идеально, чтобы для начала зарплата граждан в регионах России достигла 80 тыс. руб.», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Ямал, Ненецкий АО, Магаданская область, Чукотка, Югра и Сахалин лидируют среди российских регионов по уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах.

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