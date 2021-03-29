Пенза, , 14:22 — REGNUM Сроки доставки амбулаторным пациентам специальных лекарственных препаратов от коронавируса будут сокращены. Соответствующая задача была поставлена 29 марта врио губернатора Олегом Мельниченко минздраву Пензенской области.

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На сегодняшний день в 13 медучреждениях области для пациентов развернуто 1450 инфекционных коек, из них 18,7% пока свободны. Койки для ковидных пациентов обеспечены кислородом, его подвоз осуществляется в необходимых объемах ежедневно, отчитался врио министра здравоохранения Александр Никишин.

Олег Мельниченко поручил сократить время доставки спецмедикаментов для амбулаторных пациентов. Эту ситуацию необходимо взять под личный контроль, обратился врио главы области к Никишину. Также облминздраву предстоит промониторить продвижение очереди на получения прививки от коронавируса, добавил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области, по информации на 29 марта, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 41 818 человек, заболевание подтвердились еще у 106 пензенцев, шесть из которых — дети в возрасте от 6 до 12 лет. Сутками ранее заболели 102 человека.

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