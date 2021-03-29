Верхняя Тура, , 14:01 — REGNUM В Верхней Туре Свердловской области прокуратура ведёт проверку после пожара в аварийном жилом доме и гибели двух человек. Об этом сообщает пресс-службе регионального надзорного органа.

Проверку ведёт прокуратура Кушвы. По предварительным данным, пожар возник в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 240 кв. метров. Дом является муниципальным. Заселённым в нём были три из восьми квартир. Жильцы двух квартир получили жильё в другом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 28 марта. Погибли мужчина и женщина.

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