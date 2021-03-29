Москва, , 14:05 — REGNUM Рожденных от суррогатных матерей в России детей вывозят заграницу, где продают в сексуальное рабство или умерщвляют. Об этом 29 марта заявил первый заместитель председателя комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам общественного деятеля, на данный момент в мире существует рынок продажи детей. Причем продажа идет по двум главным направлениям.

«Это — обеспечение гаремов гомосексуальных семей и педофилов со всего мира. Ребенок стоит 200 тысяч долларов на рынке в Италии. Второе направление — на островах в Филиппинах детей разделывают на части и продают по частям. Разделанный на 64 фракции ребенок стоит до 1 млн евро. Вот куда они идут», — заявил Пожигайло.

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