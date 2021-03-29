Душанбе, , 13:59 — REGNUM Камнепад стали причиной закрытия нескольких участков автодорог в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайной ситуации республики.

Закрыты автомобильные участки Вандж — Рушон, Хорог — Ишкашим, Хорог — Мургаб. В настоящее время сотрудники минтранса республики расчищают трассы.

В комитете также предупредили об опасности в горных районах из-за схода лавин. За минувшие сутки, 28 марта, в Горно-Бадахшанской автономной области зарегистрирован сход 21 лавины, девяти селей и четыре камнепада.

Отмечается, что в результате стихийных бедствий никто не пострадал. Неблагоприятные погодные условия связаны потеплением.