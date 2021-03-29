Москва, , 14:21 — REGNUM Заместителем председателя нового состава ЦИК России следует избрать зампреда прошлого состава Николая Булаева, заявил член Центризбиркома Евгений Шевченко 29 марта на первом заседании нового состава комиссии.

Предложение Шевченко поддержала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что проработала с Булаевым пять лет, и эти годы были непростыми из-за споров и разных подходов по ряду проблем, но общий язык в интересах дела удалось найти.

«Считаю, что он достойно может продолжить в качестве заместителя ту работу, которую мы вели на протяжении пяти лет», — сказала Памфилова о Булаеве.

Член ЦИК России Николай Левичев предложил избрать зампредом члена комиссии Александра Курдюмова.

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилову 29 марта переизбрали главой ЦИК на пятилетний срок.

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