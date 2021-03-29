Краснодар, , 13:57 — REGNUM Бывший глава Динского района Краснодарского края признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Дело в отношении бывшего чиновника рассматривал Ленинский районный суд Краснодара. Как доказано судом и следствием, в мае 2018 года глава Динского района за четыре миллиона рублей пообещал предпринимателю, который по контракту строил школу в посёлке Южный, общее покровительство. Он также обещал в случае выявления нарушения условий контракта не применять никаких мер к бизнесмену. Предприниматель, который опасался создания препятствий в работе, в итоге передал чиновнику требуемую им сумму. В октябре того же года чиновник потребовал с предпринимателя 7,2 млн рублей за своевременное подписание первичных учетных документов по строительству, а также за то, чтобы не препятствовать заключению контрактов на поставку материалов и оборудования для кабинетов объекта строительства. В ноябре глава района вновь потребовал деньги с бизнесмена, но сумму снизил до 6 млн рублей. Предприниматель обратился с заявлением в ФСБ. 12 декабря 2018 года глава района был задержан с поличным — сразу после передачи ему денег.

Подсудимый в ходе суда и следствия вину не признал. По его словам, четыре миллиона рублей были добровольным пожертвованием предпринимателя на развитие района, второй эпизод он назвал провокацией со стороны правоохранительных органов. Тем не менее, суд счёл вину бывшего чиновника доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Также суд запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.