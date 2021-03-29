Костромской мясокомбинат судится со СМИ из-за заголовка
Кострома, 29 марта, 2021, 14:05 — ИА Регнум. ООО «Костромской мясокомбинат» подало в суд на средство массовой информации «Kostroma.Today» из-за «неправильного» заголовка. Об этом со ссылкой на материалы Арбитражного суда Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поводом для претензий предприятия послужили два материала, написанные СМИ в марте 2021 года. В первой новости рассказывалось о том, что нерехтское предприятие ООО «ОМК» оштрафовали за сою в колбасе. Второй материал рассказывал о том, что фермерскую организацию из Шарьинского района подозревают в мошенничестве по нацпроекту.
В заголовках обеих новостей использовалось словосочетание «костромской мясокомбинат» без кавычек. Представители предприятия с одноимённым названием посчитали заголовки создающими ненужные смысловые параллели и попросили СМИ изменить материалы.
После того, как в просьбе было отказано, предприятие подало иск в Арбитражный суд Костромской области. Истец просит суд признать сведения, размещённые в СМИ «порочащими деловую репутацию» и настаивает на опровержении информации. Первое заседание по этому делу состоится в апреле 2021 года.