Кострома, 29 марта, 2021, 14:05 — ИА Регнум. ООО «Костромской мясокомбинат» подало в суд на средство массовой информации «Kostroma.Today» из-за «неправильного» заголовка. Об этом со ссылкой на материалы Арбитражного суда Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Молоток судьи

Поводом для претензий предприятия послужили два материала, написанные СМИ в марте 2021 года. В первой новости рассказывалось о том, что нерехтское предприятие ООО «ОМК» оштрафовали за сою в колбасе. Второй материал рассказывал о том, что фермерскую организацию из Шарьинского района подозревают в мошенничестве по нацпроекту.

В заголовках обеих новостей использовалось словосочетание «костромской мясокомбинат» без кавычек. Представители предприятия с одноимённым названием посчитали заголовки создающими ненужные смысловые параллели и попросили СМИ изменить материалы.

«У граждан сложилась устойчивая ассоциация при упоминании слов «костромской мясокомбинат» именно с нашими товарами. Неужели нельзя писать «Нерехтский мясокомбинат»? «Шарьинский мясокомбинат»? Зачем делать подобный подлог? Побольше кликов на сайт собрать? Возникает вопрос, эта деятельность является чьим-то заказом или редакция не разбирается в географии?», — написал на личной странице ВКонтакте руководитель маркетингового отдела предприятия Владислав Голубев.

После того, как в просьбе было отказано, предприятие подало иск в Арбитражный суд Костромской области. Истец просит суд признать сведения, размещённые в СМИ «порочащими деловую репутацию» и настаивает на опровержении информации. Первое заседание по этому делу состоится в апреле 2021 года.