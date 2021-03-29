Москва, , 13:58 — REGNUM Рэпер Моргенштерн сделал себе новые зубы. Об этом он рассказал в историях своего Instagram-аккаунта.

«Я вчера девять часов лежал под наркозом, мне точили зубы мои», — поделился с подписчиками рэпер. Также он объяснил, что окончательный вариант его улыбки будет позже — «это пластик пока примерочный».

Ранее Моргенштерн в интервью журналисту Юрию Дудю говорил, что хочет поставить виниры (фарфоровые или керамические накладки на зубы). Но подобная операция стоит от двух до трёх миллионов рублей.

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