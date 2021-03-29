Сан-Диего, США, , 13:56 — REGNUM Следующий сезон многопользовательской игры Rocket League будет посвящён гонкам NASCAR и F1. Об этом 28 марта сообщило издание Eurogamer.

Старт третьего сезона запланирован на 7 апреля 2021 года. В рамках его проведения геймеры смогут получить доступ к новому контенту — в том числе и к автомобилям из NASCAR и F1.

ИА REGNUM напоминает, что Rocket League — это соревновательная аркадная игра, в которой геймеры пытаются забить мяч в ворота, управляя игрушечным автомобилем. Релиз проекта состоялся в 2015 году.

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