Уфа, , 13:58 — REGNUM Более одной тысячи военнослужащих, членов их семей и сотрудников воинских частей получили прививки от COVID-19 в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Сообщается, что раньше всех получили прививки военнослужащие, которые несут боевое дежурство, защищают населенные пункты от паводка, участвуют в конкурсах Армейских международных игр-2021.

Отмечается, что прививки получают желающие, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к этой инфекции.

«Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела». — сообщает пресс-служба ЦВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 марта в Башкирии выявили 110 новых носителей коронавируса.